Соратника Навального публично раскритиковали за отказ самоизолироваться после возвращения в РФ

Оппозиционер не самоизолировался после загранпоездки (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Блогер Илиас Меркури раскритиковал общественника, координатора новосибирского штаба Алексея Навального — Сергея Бойко, который решил не самоизолироваться после возвращения в Россию из-за границы. Оппозиционеры, по мнению блогера, пытаются заработать славу на теме пандемии коронавируса.

Своим мнением на эту тему Меркури поделился на своем youtube-канале. По его словам, Бойко любит путешествовать и 17 марта вернулся в Россию из очередной поездки. «И что он сделал, угадайте? Первым делом Бойко, после того, как он вернулся из зарубежного турне, поехал к себе в студию и записал гневный ролик в адрес властей», — заявил блогер.

Меркури предположил, что общественник мог заразиться во время поездки и заразить тех, кто с ним контактировал — от квартиры до студии и обратно. При этом в видео Бойко критиковал власти за неправильные, по его мнению, меры по борьбе с коронавирусом, но сам при этом нарушил условия самоизоляции.

В России, напомним, 844 случая заражения коронавирусом. За последние сутки число больных выросло на 178 человек. Число погибших за сутки не увеличилось. Всего инфекция выявлена в 56 регионах страны.