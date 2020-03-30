30 марта 2020

Сотрудница «Росэнергоатома» с коронавирусом пришла на работу после поездки за границу

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Сотрудница «Росэнергоатома» заразилась коронавирусом во время отпускаФото: Александр Елизаров © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Сотрудница «Росэнергоатома» в марте отдыхала за границей, но по возвращению не стала соблюдать карантин и вышла на работу. Вскоре она почувствовала недомогание и обратилась к врачам, которые диагностировали у нее коронавирус. Об этом журналистам рассказал знакомый с ситуацией источник, а в пресс-службе компании эту информацию подтвердили. Но с одной оговоркой.

Источник сказал телеканалу 360, что женщина отдыхала в Италии. В организации уточнили, что сотрудница вернулась не из Италии, а из Арабских Эмиратов, которые на тот момент не входили в список стран, которые не рекомендовано посещать туристам и оставаться на карантине после возвращения.

«Сразу после этого (подтверждения диагноза) были выявлены сотрудники, которые с ней контактировали. В настоящий момент все они находятся на карантине», — рассказал телеканалу руководитель управления информации и общественных связей «Росэнергоатома» Андрей Тимонов. Во всех офисах, по его словам, проведена дезинфекция, а большинство сотрудников компании давно переведены на дистанционную работу.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
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