Сотрудница «Росэнергоатома» с коронавирусом пришла на работу после поездки за границу

Сотрудница «Росэнергоатома» заразилась коронавирусом во время отпуска Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сотрудница «Росэнергоатома» в марте отдыхала за границей, но по возвращению не стала соблюдать карантин и вышла на работу. Вскоре она почувствовала недомогание и обратилась к врачам, которые диагностировали у нее коронавирус. Об этом журналистам рассказал знакомый с ситуацией источник, а в пресс-службе компании эту информацию подтвердили. Но с одной оговоркой.

Источник сказал телеканалу 360, что женщина отдыхала в Италии. В организации уточнили, что сотрудница вернулась не из Италии, а из Арабских Эмиратов, которые на тот момент не входили в список стран, которые не рекомендовано посещать туристам и оставаться на карантине после возвращения.

«Сразу после этого (подтверждения диагноза) были выявлены сотрудники, которые с ней контактировали. В настоящий момент все они находятся на карантине», — рассказал телеканалу руководитель управления информации и общественных связей «Росэнергоатома» Андрей Тимонов. Во всех офисах, по его словам, проведена дезинфекция, а большинство сотрудников компании давно переведены на дистанционную работу.