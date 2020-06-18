В США заявили о способности Путина манипулировать Трампом

Главы государств предпочитают личные встречи Фото: Официальный сайт Президента РФ

Президент России Владимир Путин считает, что может легко манипулировать американским лидером Дональдом Трампом. Такое мнение в эфире ABC News высказал экс-помощник по национальной безопасности США Джон Болтон.

«Путин — умный и жесткий политик, который не видит серьезного противника в Трампе», — приводит «Лента.ру» мнение Болтона. По его словам, президент США — неосведомленный человек и им легко манипулируют главы других государств, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Поэтому они часто проводят личные встречи с Трампом, чтобы было легче воздействовать.

Болтон пояснил, что Путин потратил много времени на понимание стратегического положения России в мире. При этом Трампу не нравится узнавать о проблемах. Из-за неосведомленности Трампа американские власти сейчас находятся в сложном положении.

Мнение Болтона о Путине появится в книге «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме». Она должна была выйти в марте, но Белый дом долго проверял, не раскрывает ли она секретную информацию. Сейчас книга все еще не выпущена, однако Болтон заявил, что выпустит ее в конце июня, даже если Белый дом это не одобрит, пишет агентство Nation News. Некоторые отрывки мемуаров были опубликованы в СМИ, в частности New York Times со ссылкой на книгу писали, что Трамп уточнял, является ли Финляндия частью России, напоминает RT.

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