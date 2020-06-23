«Аэрофлот»: пес, поранившийся в самолете, сам себя травмировал

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Собака может повредить челюсть и зубы, когда пытается выбраться из клетки в полете Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Авиакомпания «Аэрофлот» не виновата в ранении собаки, которая травмировалась во время перелета в Симферополь. Об этом заявил официальный представитель перевозчика Михаил Демин.

Ранее стало известно, что на рейсе авиакомпании «Аэрофлот» в Симферополь пострадала собака. Псу пришлось лететь в багажном отделении, так как в салон он не проходил по весу.

По словам Михаила Демина, собака во время полета могла травмировать себя сама. «Собака может повредить и челюсть, и зубы, когда пытается выбраться из клетки в полете», — рассказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва». Сообщается, что сотрудники «Аэрофлота» поместили пса в самолет в соответствии со всеми требованиями безопасности. Разгрузка тоже происходила аккуратно.

Ранее сообщалось, что две кошки погибли при перелете из Нью-Йорка в Москву авиакомпанией «Аэрофлот», еще одна получила обморожение. Кошек перевозили в багажном отделении в переносках.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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