«Аэрофлот»: пес, поранившийся в самолете, сам себя травмировал

Авиакомпания «Аэрофлот» не виновата в ранении собаки, которая травмировалась во время перелета в Симферополь. Об этом заявил официальный представитель перевозчика Михаил Демин.
Ранее стало известно, что на рейсе авиакомпании «Аэрофлот» в Симферополь пострадала собака. Псу пришлось лететь в багажном отделении, так как в салон он не проходил по весу.
По словам Михаила Демина, собака во время полета могла травмировать себя сама. «Собака может повредить и челюсть, и зубы, когда пытается выбраться из клетки в полете», — рассказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва». Сообщается, что сотрудники «Аэрофлота» поместили пса в самолет в соответствии со всеми требованиями безопасности. Разгрузка тоже происходила аккуратно.
Ранее сообщалось, что две кошки погибли при перелете из Нью-Йорка в Москву авиакомпанией «Аэрофлот», еще одна получила обморожение. Кошек перевозили в багажном отделении в переносках.
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