Боровшиеся с коронавирусом российские медики смогут пройти бесплатную реабилитацию в Дагестане Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 7 июля — 209-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 119-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сайта coronavirus-monitor.ru, в мире зарегистрировано 11 759 814 случаев заражения (+128 616 за ночь). Скончались 540 569 пациентов (+2 420), 6 626 504 инфицированных выздоровели (+ 56 524).

Больше всего заболевших зафиксировано в США — 3 040 509 млн человек. На втором месте находится Бразилия — 1 626 071, на третьем — Индия. Там зарегистрировано 720 346 случаев заражения. В России выявлено 688 276 инфицированных.

Лекарство от коронавируса

20 июля Бразилия начнет испытания китайской вакцины . Для исследований будут отобраны 9 тысяч волонтеров из числа медиков, работающих с зараженными в шести штатах. А пока Бразилия тестирует препарат, разработанный британским Оксфордским университетом.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что действие любой вакцины будет ограничено по времени. Он считает создаваемые сейчас препараты позволят получить защиту на данном этапе пандемии.

Руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук рассказала о состоянии добровольцев после вакцины. По ее словам, все испытатели чувствуют себя хорошо. Их выписка запланирована на 15 и 20 июля.

Ситуация в России

Российские ученые назвали главную причину развития тяжелых осложнений и смерти у пациентов с COVID-19. Согласно выводам специалистов, размножение вируса приводит к повреждениям на стенках сосудов, в результате чего высвобождается фактор фон Виллебранда и усиливается риск тромбозов и, соответственно, инсультов и других нарушений в работе кровеносной системы. Именно из-за излишнего свертывания крови происходит значительная доля смертей.

Большинство российских медиков не доверяют официальной статистике по коронавирусу. Около 50% врачей считают данные по числу зараженных и погибших заниженными. Об этом говорят результаты опроса, проведенного социологами из Фонда общественного мнения (ФОМ) и «Левада-центра».

Счетная палата РФ проверит выплату медикам дополнительных средств за риск в условиях COVID-19 , а также использование бюджетных средств на закупку специального оборудования, в том числе аппаратов ИВЛ и бесконтактных термометров. Между тем боровшиеся с коронавирусом российские врачи смогут пройти бесплатную реабилитацию в Дагестане. Еженедельно научно-оздоровительный комплекс «Журавли» будет принимать около 60 медиков. Планируется, что до конца лета на берегу Каспийского моря отдохнут более 500 человек.

Власти будут отслеживать контакты зараженных людей по геолокации телефонов и по данным сотовых операторов. С помощью данных Минздрава о номерах телефонов зараженных специальные алгоритмы определят абонентов, которые находились в одной геопозиции с заболевшим и активно общались с ним по мобильной связи в последние 14 дней.

Ситуация в мире

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо обвинил президента США Дональда Трампа в помощи распространению коронавируса. Как отметил Куомо, из-за слов Трампа о том, что вирус абсолютно безвреден, люди перестают пользоваться средствами защиты и соблюдать осторожность. Из-за этого, как отметил политик, количество инфицированных увеличивается.

Бразильские ученые пришли к выводу, что коронавирус может вызывать ряд воспалительных процессов в ротовой полости. В частности, медики описали возникновение язв и бляшек, а также трещин на языке у пожилого пациента. Помимо этого у инфицированных могут развиться расстройство вкуса, грибок, кандидоз и другие патологические состояния во рту.

Сингапурский ученый Ван Линьфа считает, что в ближайшие 10 лет человечество ожидает новый коронавирус, который также будет передаваться от животных к человеку.