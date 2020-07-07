Сегодня, 7 июля — 209-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 119-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
По данным сайта coronavirus-monitor.ru, в мире зарегистрировано 11 759 814 случаев заражения (+128 616 за ночь). Скончались 540 569 пациентов (+2 420), 6 626 504 инфицированных выздоровели (+ 56 524).
Больше всего заболевших зафиксировано в США — 3 040 509 млн человек. На втором месте находится Бразилия — 1 626 071, на третьем — Индия. Там зарегистрировано 720 346 случаев заражения. В России выявлено 688 276 инфицированных.
Лекарство от коронавируса
20 июля Бразилия
Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что
Руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук рассказала о состоянии добровольцев после вакцины. По ее словам, все испытатели чувствуют себя хорошо. Их выписка запланирована на 15 и 20 июля.
Ситуация в России
Российские ученые назвали главную причину развития тяжелых осложнений и смерти у пациентов с COVID-19. Согласно выводам специалистов, размножение вируса приводит к повреждениям на стенках сосудов, в результате чего высвобождается фактор фон Виллебранда и усиливается риск тромбозов и, соответственно, инсультов и других нарушений в работе кровеносной системы. Именно из-за излишнего свертывания крови происходит значительная доля смертей.
Большинство российских медиков не доверяют официальной статистике по коронавирусу. Около 50% врачей считают данные по числу зараженных и погибших заниженными. Об этом говорят результаты опроса, проведенного социологами из Фонда общественного мнения (ФОМ) и «Левада-центра».
Счетная палата РФ проверит
Власти будут отслеживать контакты зараженных людей по геолокации телефонов и по данным сотовых операторов. С помощью данных Минздрава о номерах телефонов зараженных специальные алгоритмы определят абонентов, которые находились в одной геопозиции с заболевшим и активно общались с ним по мобильной связи в последние 14 дней.
Ситуация в мире
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо обвинил президента США Дональда Трампа в помощи распространению коронавируса. Как отметил Куомо, из-за слов Трампа о том, что вирус абсолютно безвреден, люди перестают пользоваться средствами защиты и соблюдать осторожность. Из-за этого, как отметил политик, количество инфицированных увеличивается.
Бразильские ученые пришли к выводу, что коронавирус может вызывать ряд воспалительных процессов в ротовой полости. В частности, медики описали возникновение язв и бляшек, а также трещин на языке у пожилого пациента. Помимо этого у инфицированных могут развиться расстройство вкуса, грибок, кандидоз и другие патологические состояния во рту.
Сингапурский ученый Ван Линьфа считает, что в ближайшие 10 лет человечество ожидает новый коронавирус, который также будет передаваться от животных к человеку.
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