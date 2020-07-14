Володин: коммунисты должны покаяться за передачу Крыма Украине

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19 февраля 1954 года решением Президиума Верховного Совета СССР Крымская область была передана из РСФСР в состав Украинской ССР. В 2014 году после референдума Крым вошел в состав России.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов отметил важность того, что любые призывы и действия по отчуждению территории будут приравнены к экстремизму, передает деловая газета « Взгляд ». По его словам, очень символично то, что именно этот законопроект вносится первым с целью обеспечение ввода в действие поправок к Конституции.

Экс-дипломат, бывший эксперт МИД Финляндии Юкка Сеппинен в своей новой книге рассказал, что в Советском Союзе при Михаиле Горбачеве готовы были начать переговоры о передаче Карелии Финляндии . «За» выступило либеральное большинство советского политбюро, но КГБ и президент Финляндии оказались против.

Также Володин предупредил украинских политиков об уголовной ответственности за призывы вернуть Крым. По его словам Россия может потребовать их экстрадиции и судить по законам РФ, сообщает « Федеральное агентство новостей ».

«А кто подарил Крым и Севастополь? <…> Генсек (Никита) Хрущев. Вы выйдете сюда, покайтесь, покайтесь за это», — сказал Володин. Он добавил, что «Единая Россия» сделала все, чтобы территория РФ приросла.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал членов фракции КПРФ покаяться за передачу Крыма и Севастополя Украине. Об этом он заявил во время обсуждения законопроекта о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремизму.

Вячеслав Володин заявил, что «Единая Россия» в отличии от КПРФ сделала все, чтобы территория РФ приросла Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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