Володин: коммунисты должны покаяться за передачу Крыма Украине

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал членов фракции КПРФ покаяться за передачу Крыма и Севастополя Украине. Об этом он заявил во время обсуждения законопроекта о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремизму.
«А кто подарил Крым и Севастополь? <…> Генсек (Никита) Хрущев. Вы выйдете сюда, покайтесь, покайтесь за это», — сказал Володин. Он добавил, что «Единая Россия» сделала все, чтобы территория РФ приросла.
Также Володин предупредил украинских политиков об уголовной ответственности за призывы вернуть Крым. По его словам Россия может потребовать их экстрадиции и судить по законам РФ, сообщает «
Экс-дипломат, бывший эксперт МИД Финляндии Юкка Сеппинен в своей новой книге рассказал, что в Советском Союзе при Михаиле Горбачеве готовы были начать переговоры о передаче Карелии Финляндии. «За» выступило либеральное большинство советского политбюро, но КГБ и президент Финляндии оказались против.
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов отметил важность того, что любые призывы и действия по отчуждению территории будут приравнены к экстремизму, передает деловая газета «Взгляд». По его словам, очень символично то, что именно этот законопроект вносится первым с целью обеспечение ввода в действие поправок к Конституции.
19 февраля 1954 года решением Президиума Верховного Совета СССР Крымская область была передана из РСФСР в состав Украинской ССР. В 2014 году после референдума Крым вошел в состав России.
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