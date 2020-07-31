У части россиян появится дополнительный выходной

Работники будут отчитываться за новый выходной, предъявляя на работе справки из медицинских учреждений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России работники старше 40 лет получат дополнительный выходной для прохождения диспансеризации. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

«Работники, достигшие возраста сорока лет, при прохождении диспансеризации имеют право на освобождение от работы на один рабочий день», — говорится в документе. Отмечается, что закон не распространяется на работающих пенсионеров. Работники будут отчитываться за этот день, предъявляя на работе справки из медицинских учреждений. Отмечается, что появление нового выходного не скажется на средней зарплате россиян.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин 15 июля пообещал регионам возобновить диспансеризацию для взрослых россиян. В этом году ее приостановили из-за кононавируса. Для этого Минздрав РФ уже успел выпустить перечень рекомендаций, которые помогут при возобновлении обследования граждан в период пандемии, пишет агентство Nation News.

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