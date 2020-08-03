Дочь владельца «Красного и белого» призналась в наркозависимости

17-летняя девушка заявила, что отец помог ей вылечиться Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU

Дочь олигарха и владельца сети «Красное и Белое» Игоря Кесаева призналась, что зависима от наркотиков. Об этом 17-летняя девушка написала на своей странице в Instargam.

«У меня были некоторые проблемы с наркотиками, мне было очень тяжело. Я прошла все стадии психологической ломки. Когда я попала в реабилитацию, мне было безумно страшно, и я не знала, как дальше жить», — поделилась девушка со своими подписчиками. Она призналась, что для нее «трезвость была чем-то ужасным». Девушка утверждает, что сейчас не принимает наркотиков и «кайфует от жизни трезво». В своей реабилитации она благодарит отца, без которого «никогда бы не вылезла из этого [наркозависимости]».

Игорь Кесаев занимает 35-ю строчку рейтинга Forbes, который оценил его состояние в 3,5 миллиардов долларов, передает издание «Утро.ру». Кесаеву принадлежат сеть супермаркетов «Дикси», «Виктория», «Бристоль», а также ритейл «Красное и Белое».

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