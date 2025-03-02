Министр торговли США поставил отказавшемуся от извинений Зеленскому ультиматум

Лидер Украины Владимир Зеленский, отказавшийся извиняться перед президентом США Дональдом Трампом за свое поведение на встрече 28 февраля, рискует утратить финансовую поддержку Белого дома, если не согласится на мир. Об этом предупредил министр торговли Штатов Говард Латник.
«Зеленскому было необходимо услышать напрямую от финансирующих его Соединенных Штатов: „Мы не дадим тебе денег, пока ты не придешь к нам с миром“», — подчеркнул Латник. Заявление прозвучало в эфире Fox News.
Встреча Зеленского и Трампа в Белом доме 28 февраля закончилась скандалом. На ней лидеры двух стран планировали заключить сделку по редкоземельным металлам. Однако президент США раскритиковал Зеленского за нежелание заключать мир с Россией, а также вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил главу Украину в неуважении и неблагодарности за ту помощь, которую Вашингтон предоставил Киеву. В итоге украинская делегация была вынуждена экстренно покинуть Белый дом.
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