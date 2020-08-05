В России выявлено 5204 новых случая коронавируса

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Анализы подтвердили наличие COVID-19 у 5 204 россиян Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В России за последние сутки выявлено 5 204 больных коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

«Выявлено 5 204 новых случая», — говорится в сообщении штаба. Умерли 139 человек, выздоровели 7 555. Накануне заразились 5159 человек, умерли 144 человека.

На первом месте по числу новых заражений по-прежнему Москва (+687). В тройке также Свердловская область (+181) и ХМАО (+169). Статистика по заболеваемости коронавирусом в уральских регионах выглядит так: Челябинская область — +103, ЯНАО — +94, Тюменская область — +82, Пермский край — +68, Курганская область — +30.

Всего в России за время пандемии COVID-19 зафиксировано 866 627 случаев. Жертвами болезни стали 14 490 человек, на поправку пошли — 669 026.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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