В России выявлено 5204 новых случая коронавируса

В России за последние сутки выявлено 5 204 больных коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.
«Выявлено 5 204 новых случая», — говорится в сообщении штаба. Умерли 139 человек, выздоровели 7 555. Накануне заразились 5159 человек, умерли 144 человека.
На первом месте по числу новых заражений по-прежнему Москва (+687). В тройке также Свердловская область (+181) и ХМАО (+169). Статистика по заболеваемости коронавирусом в уральских регионах выглядит так: Челябинская область — +103, ЯНАО — +94, Тюменская область — +82, Пермский край — +68, Курганская область — +30.
Всего в России за время пандемии COVID-19 зафиксировано 866 627 случаев. Жертвами болезни стали 14 490 человек, на поправку пошли — 669 026.
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