Число умерших от коронавируса россиян за сутки выросло в два раза

В России обнаружено 5 159 новых больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с эпидемией. Скончались 144 человека, днем ранее было 79 жертв.
«Выявлено 5 159 новых случаев в 83 регионах», — говорится в сообщении штаба. Скончались 144 человека, полностью вылечились 7 878. Днем ранее заразились 5394 человека.
Лидером по числу новых заражений остается Москва (+691). Второе место занимает Свердловская область (+182), третье — ХМАО (+177). В УрФО статистика по заболеваемости коронавирусом следующая: Челябинская область — +105, ЯНАО — +92, Тюменская область — +82, Пермский край — +71, Курганская область — +32.
Всего в России заболели 861 423 человека за время пандемии. Умер 14 351 человек, выздоровел 661 471.
Ранее ведущий научный сотрудник института клинической экспериментальной медицины Александр Чепурнов сообщил URA.RU, что с началом учебного года Россию ждет новая волна коронавируса. При этом в центре Гамалеи заявили, что начали изучать об испитаниях вакцины от COVID-19 на детях, сообщает агентство Nation News.
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