Сын Высоцкого выступил в защиту Ефремова в деле о ДТП

В суд приехал тайный свидетель по делу Михаила Ефремова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Актера Никиту Высоцкого допросили в качестве свидетеля по делу о смертельном ДТП с участием артиста Михаила Ефремова. Об этом сообщил судья Пресненского районного суда Москвы.

«Человек очень разносторонний, одаренный, верующий, добрый, импульсивный и эмоциональный», — описал Высоцкий Ефремова. Он назвал актера очень хорошим, пишут РИА «Новости».

Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что у него есть тайный свидетель, который сможет доказать невиновность актера, передает « Федеральное агентство новостей ». Бывшая помощница Пашаева отметила, что со стороны защиты артиста был заявлен только один свидетель — супруга Ефремова Софья Кругликова.

Российский актер спровоцировал ДТП со смертельным исходом в июне этого года. Он врезался в «Ладу», ее водитель Сергей Захаров, скончался в больнице. Сам артист в аварии не пострадал. Позднее экспертиза подтвердила наличие алкоголя в организме Ефремова. Актер отказался признавать свою вину.

Никита Высоцкий — советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, сын советского поэта, актера театра и кино, автора-исполнителя песен Владимира Высоцкого.

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