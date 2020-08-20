Протесты против Лукашенко в Белоруссии продолжаются десятый день Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

В Белоруссии 11-й день продолжаются протесты после президентских выборов. В четверг, 20 августа, Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело по статье о «Захвате власти». Ранее действующий президент Александр Лукашенко заявил, что создание координационного совета оппозиции является попыткой захвата власти.

Решения действующей власти

Генпрокурор Белоруссии Александр Конюк заявил, что после создания в стране Координационного совета оппозиции (КС) было возбуждено уголовное дело о «Захвате власти». Он отметил, что появление КС направлено на захват власти, а также на причинение вреда национальной безопасности республики.

По мнению представителей КС, уголовное дело — лишь попытка запугать и оказать давление на граждан Белоруссии. В своем обращении они отметили, что создание координационного совета законно, и захват власти незаконным способом не является их целью.

Действия оппозиции

Член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова записала видеообращение, в котором просит силовые ведомства перейти на их сторону. Она подчеркнула, что если они решатся на такой шаг, им будет гарантирована безопасность и неприкосновенность, а также жилье и материальная поддержка.

Другой представитель КС Павел Латушко отметил, что оппозиция готова пойти на контакт с Россией. По его словам, совет готов представить свою позицию Москве.

Отношение России

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Глава российского государства отметил, что контрпродуктивно оказывать какое-либо давление на белорусское руководство. Путин подчеркнул, что стабилизация ситуации в Белоруссии важна как России, так и Евросоюзу.

При этом в Кремле нашли факты как косвенного, так и прямого иностранного вмешательства во внутренние дела Белоруссии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что дела республики должны решать ее граждане, но оставаясь в правовом поле. В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что президент РФ положительно отреагировал на предложение ОБСЕ стать посредником в решении ситуации по Белоруссии. Макрон подчеркнул, что Евросоюз не заинтересован в развитии ситуации «по украинскому сценарию».

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.