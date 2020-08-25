Руководство АО «Руспетро» не собирается банкротить компанию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Компания «Руспетро», занимающаяся добычей нефти в ХМАО, намерена решить финансовые проблемы, связанные с предбанкротным состоянием. Об этом URA.RU сообщил ее генеральный директор Сергей Забавский.

«Все операционные компании группы „Руспетро“ ведут деятельность по добыче и реализации нефти и попутного нефтяного газа и исполняют свои текущие обязательства перед контрагентами, в т. ч. по оплате налогов, заработной платы и прочее. Процедуры банкротства не сказываются на их операционной деятельности», — прокомментировал Забавский.

Генеральный директор «Руспетро» также добавил, что акционеры ведут переговоры с представителями банка-кредитора о реструктуризации долга и со сторонними инвесторами о привлечении нового финансирования. Эти действия оказались необходимы после того, как арбитражный суд Москвы ввел процедуру наблюдения над АО «Руспетро». Процедура банкротства была запущена после того, как компания оказалась должна банку «Траст» 9,5 млрд рублей основного долга и еще 1,8 млрд рублей процентов.

Председатель совета директоров «Руспетро» Александр Чистяков является мужем певицы Натальи Ионовой (Глюкозы). Добычу нефти компания ведет на Красноленинском месторождении в Октябрьском районе.