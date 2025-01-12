Михаил Ефремов может поехать на похороны бывшей жены Добровольской

Российский актер Михаил Ефремов, который сейчас отбывает наказание в колонии за ДТП со смертельным исходом в 2020 году, хочет отпроситься на похороны своей бывшей супруги Евгении Добровольской. Об этом рассказал правозащитник, вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
«В колонии может даваться краткосрочный отпуск, в том числе для посещения подобного рода мероприятий. Не стоит забывать, что Ефремов достаточно неплохо зарекомендовал себя в исправительном учреждении. У него есть возможность для подачи заявления на посещение похорон. Другой вопрос, отпустят ли его», — пояснил Мельников в беседе с газетой «Аргументы и факты». Правозащитник считает, что Ефремова с большой вероятностью не отпустят. Связано это с тем, что ФСИН не хочет скандалов, связанных с актером, а также тем фактом, что Ефремов и Добровольская были женаты давно — с 1990 по 1997 годы.
Актриса Евгения Добровольская скончалась 10 января. Последний год жизни народная артистка боролась с тяжелой болезнью. Предварительно, причиной гибели послужила острая сердечная недостаточность на фоне онкологии. Прощание с актрисой пройдет 14 января, передает «Национальная служба новостей».
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