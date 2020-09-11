Прибыль уральского производителя ИВЛ незаконно выросла в 290 раз

Чистая прибыль завода в первой половине 2020 года составила 1,9 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Чистая прибыль Уральского приборостроительного завода (Свердловская область) за год выросла в 290 раз. Об этом сообщается в отчете о финансовых результатах компании за январь—июнь 2020 года. Ранее стало известно, что предприятие нарушало требования работы по лицензии во время производства аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) по госконтракту на сумму более семи млрд рублей в 2020 году.

В первой половине 2020 года чистая прибыль завода составила 1,9 млрд рублей, тогда как в прошлом году за аналогичный период предприятие заработало 6,6 млн рублей. Выручка компании также выросла в 10 раз: с 498 млн рублей за шесть месяцев 2019 года до пяти миллиардов в первой половине 2020 года.

Начиная с 1 апреля Уральский приборостроительный завод выполнял госконтракт на поставку в больницы регионов России 6 711 аппаратов «Авента-М» на сумму более семи млрд рублей. Соглашения в том числе заключили министерства Челябинской (259 штук, 406 млн рублей) и Свердловской областей (106 штук, 181,5 млн рублей).

Эти аппараты стали причинами пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. Свердловское управление Росздравнадзора организовало внеплановую выездную проверку предприятия, во время которой были найдены нарушения лицензионных требований при производстве медицинской техники, а также нарушения требований в сфере обращения медицинских изделий.