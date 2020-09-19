Коронавирус распространяется в России странным образом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 20 сентября, — 284-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 194-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

За последние сутки число зараженных COVID-19 в мире увеличилось еще на 282 937. Общее число инфицированных достигло 30 974 242. Из них выздороветь удалось уже 22 748 242 пациентам (+236 389). Жертвами вируса стали 966 385 (+4 449).

Страной-лидером по числу зараженных остаются США, где соответствующий диагноз поставлен уже 6 966 296 американцу. Следом идут Индия (5 398 230) и Бразилия (4 528 347). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 1 097 251.

Вакцина и лекарство

Минздрав РФ призвал сделать вакцинацию туристов обязательной для международных путешествий. В министерстве подчеркнули, что вакцинопрофилактика на данный момент является самой эффективной мерой защиты, сам препарат от COVID появится в гражданском обороте уже в скором времени.

Препарат от коронавируса из России, «Арепливир», стоимостью 12 320 рублей за упаковку, вызывает серьезные проблемы у беременных. Данных о безопасности для детей и стариков вообще нет, заявил вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. По словам эксперта, быстро создать новые лекарства невозможно.

Коронавирус в России

В России побит двухмесячный рекорд по новым больным коронавирусом. За последние сутки в стране выявили 6065 новых случаев COVID-19. Последний раз такие высокие цифры фиксировали 20 июля. Выздоровело за сутки — 5754 пациента. Умерло 144 человека с COVID. Несмотря на это, в Минздраве не прогнозируют вторую волну коронавируса. Вместо нее ожидается лишь небольшой подъем количества заболевших.

В центре Гамалеи считают, что COVID-19 в России распространяется не так, как в других странах. Вирус распространяется своеобразно. В тех регионах, которые не сильно пострадали изначально, распространение заболевания началось позже. Несмотря на то, что в странах Европы говорят о начале второй волны пандемии, в РФ все еще идет первая волна, а вторая может не наступить вовсе.

С 27 сентября Россия возобновит авиасообщение с Южной Кореей . Однако желающие посетить республику в качестве туристов, столкнутся с рядом трудностей. Въезжающие в Корею иностранцы, включая граждан РФ, не более чем за 48 часов до вылета должны пройти медицинский осмотр и получить заключение об отсутствии у них симптомов COVID. Эту справку необходимо будет перевести на английский или корейский язык и предъявить при регистрации на авиарейс, в противном случае пассажир не будет допущен к перелету.

Коронавирус в мире

В Великобритании хотят повысить штрафы для тех, кто нарушает ограничения, введенные в стране из-за пандемии коронавируса. Нарушителей будут наказывать на 10 тысяч фунтов. Это около 980 миллионов рублей. Подобный штраф возможно будет выписать за неоднократный отказ соблюдать двухнедельный карантин для тех, чьи анализы на COVID оказались положительными. В стране зафиксировали рекордное число случаев заражения коронавирусом с 8 мая — 4 422.

В Румынии прошли акции протеста против масочного режима в школах. Несколько сотен человек, многие из которых пришли на Университетскую площадь и площадь Победы с детьми, требовали от властей отмены режима тревоги. Демонстранты скандировали: «Свобода!» Многие из них держали транспаранты с надписями: «Мы вам не верим!», «Руки прочь от наших детей!».