Сегодня, 20 сентября, — 284-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 194-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
За последние сутки число зараженных COVID-19 в мире увеличилось еще на 282 937. Общее число инфицированных достигло 30 974 242. Из них выздороветь удалось уже 22 748 242 пациентам (+236 389). Жертвами вируса стали 966 385 (+4 449).
Страной-лидером по числу зараженных остаются США, где соответствующий диагноз поставлен уже 6 966 296 американцу. Следом идут Индия (5 398 230) и Бразилия (4 528 347). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 1 097 251.
Вакцина и лекарство
Минздрав РФ призвал сделать вакцинацию туристов обязательной для международных путешествий. В министерстве подчеркнули, что вакцинопрофилактика на данный момент является самой эффективной мерой защиты, сам препарат от COVID появится в гражданском обороте уже в скором времени.
Препарат от коронавируса из России, «Арепливир», стоимостью 12 320 рублей за упаковку, вызывает серьезные проблемы у беременных. Данных о безопасности для детей и стариков вообще нет, заявил вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. По словам эксперта, быстро создать новые лекарства невозможно.
Коронавирус в России
В России побит двухмесячный рекорд по новым больным коронавирусом. За последние сутки в стране выявили 6065 новых случаев COVID-19. Последний раз такие высокие цифры фиксировали 20 июля. Выздоровело за сутки — 5754 пациента. Умерло 144 человека с COVID. Несмотря на это, в Минздраве не прогнозируют вторую волну коронавируса. Вместо нее ожидается лишь небольшой подъем количества заболевших.
В центре Гамалеи считают, что COVID-19 в России распространяется не так, как в других странах. Вирус распространяется своеобразно. В тех регионах, которые не сильно пострадали изначально, распространение заболевания началось позже. Несмотря на то, что в странах Европы говорят о начале второй волны пандемии, в РФ все еще идет первая волна, а вторая может не наступить вовсе.
С 27 сентября Россия
Коронавирус в мире
В Великобритании
В Румынии прошли
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