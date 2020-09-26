В сюжете детской передачи зрители усмотрели намек на Лукашенко Фото: YAUHEN YERCHAK, EPA

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Вечерняя детская программа на белорусском госканале «Беларусь 3» показала выпуск, который зрители истолковали как пародию на президента республики Александра Лукашенко. В передаче «Калыханка» (аналог «Спокойно ночи, малыши») медведь Топа провозгласил себя королем, после чего был свергнут.

По сюжету выпуска Топа сместил с кресла свою соведущую лисичку Яну. Захваченное место медведь провозгласил троном, заявив, что теперь он будет отдавать указания. «Сидеть на нем могу только я! Корону видели?» — заявил Медведь.

Однако к концу программы медведь свалился с трона, который в итоге заняла лисичка Яна, отмечает « Царьград ». Медвежью корону забрала себе ведущая программы Елена Бикренева. «Топочка, ты уже не король!» — заявила она.

Выпуск появился в эфире практически сразу же после тайной инаугурации Лукашенко, которая сопровождалась массовыми протестами в стране. Однако, по словам Бикреневой, программа была записана до наступления политического кризиса в стране.