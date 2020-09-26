По детскому ТВ Беларуси показали пародию на свержение Лукашенко. «Ты уже не король!» ВИДЕО

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Александр Лукашенко, лукашенко александр
В сюжете детской передачи зрители усмотрели намек на Лукашенко Фото: YAUHEN YERCHAK, EPA
новость из сюжета
Протесты в Белоруссии

Вечерняя детская программа на белорусском госканале «Беларусь 3» показала выпуск, который зрители истолковали как пародию на президента республики Александра Лукашенко. В передаче «Калыханка» (аналог «Спокойно ночи, малыши») медведь Топа провозгласил себя королем, после чего был свергнут.

По сюжету выпуска Топа сместил с кресла свою соведущую лисичку Яну. Захваченное место медведь провозгласил троном, заявив, что теперь он будет отдавать указания. «Сидеть на нем могу только я! Корону видели?» — заявил Медведь.

Однако к концу программы медведь свалился с трона, который в итоге заняла лисичка Яна, отмечает «Царьград». Медвежью корону забрала себе ведущая программы Елена Бикренева. «Топочка, ты уже не король!» — заявила она.

Выпуск появился в эфире практически сразу же после тайной инаугурации Лукашенко, которая сопровождалась массовыми протестами в стране. Однако, по словам Бикреневой, программа была записана до наступления политического кризиса в стране.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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