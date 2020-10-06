СМИ: возбудят ли уголовное дело из-за болезни Навального

У правоохранительных органов России нет оснований для возбуждения уголовного дела по факту болезни блогера Алексея Навального. Однако неизвестно. окончилась ли проверка инцидента, произошедшего с ним.
«Правоохранительные органы РФ по-прежнему не видят оснований для возбуждения уголовного дела в связи с госпитализацией Навального», — приводит «Интерфакс» сообщение собственного источника. Закончила ли транспортная полиция проверку по данному инциденту, пока неизвестно.
Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, после чего блогера госпитализировали, а затем направили в немецкую клинику «Шарите», где Навального вывели из комы. Блогер поделился планами вернуться в Россию после окончательного выздоровления. В Организации по запрещению химического оружия заявили, что Навального отравили неизвестной разновидностью яда. Между тем, в России нашли нестыковки в теории немецких медиков, которые ранее заявляли об отравлении Навального веществом из группы «Новичок», передает телеканал 360.
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