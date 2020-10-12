Сегодня в Госдуме примут решение о снятии с занимаемой должности первого зампреда по законодательству и госстроительству Вячеслава Лысакова. В качестве замены парламентарию, известному своими резкими высказываниями в собственном telegram-канале, рассматривается бывший глава управления президента по внутренней политике Олег Морозов.
«Пост первого зампреда комитета может занять давний соратник спикера Вячеслава Володина Олег Морозов», — сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственные источники в Госдуме. Ранее Морозов возглавлял управление президента по внутренней политике.
Ранее председатель партии «Единая Россия» Сергей Неверов предложил снять Вячеслава Лысакова с занимаемой должности. Свое предложение Неверов аргументировал хамскими постами Лысакова в соцсетях.
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