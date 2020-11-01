Россиянам пообещали аномальное потепление и «золотую осень»

Положительная аномалия температуры на грядущей неделе будет также наблюдаться на азиатской части страны, рассказал ученый Фото: Денис Моргунов © URA.RU

С начала новой недели в центр и на северо-запад европейской части РФ придет потепление, температуры воздуха в дневное время будут превышать двузначную отметку. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Тепло будет не только в центре Европейской России, но и в Санкт-Петербурге будет двузначное значение температуры. Погода, которую назвали „золотой осенью“ в октябре, продолжается и в ноябре», — рассказал синоптик в интервью РИА «Новости». Температура воздуха в этих регионах будет превышать климатическую норму на 5-7 градусов. Это как объяснил ученый, связано это с тем, что Европейская Россия находится под влиянием области высокого давления.

Положительная аномалия температуры на грядущей неделе будет также наблюдаться на азиатской части страны. Единственный регион, где температура будет около нормы, — это Якутия, заключил синоптик. Ранее Вильфанд заявил, что средняя месячная температура в ноябре будет около и выше нормы на всей территории страны. Особенно теплым последний месяц осени ожидается в Коми, Архангельской области, Ямало-Ненецком округе, в Якутии, на севере Красноярского края.