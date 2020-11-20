Путин распорядился составить план по выдаче жилья инвалидам

Предоставление жилья инвалидам включат в нацроект Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Правительство РФ должно до 25 декабря представить президенту РФ Владимиру Путину предложения по увеличению финансирования программы по обеспечению инвалидов жильем. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Российское правительство должно разработать план-график реализации мероприятий для регионов по обеспечению жильем инвалидов и семей с детьми-инвалидами, которые встали на учет до 1 января 2005 года. «Правительству также поручено до 10 декабря включить указанные мероприятия в нацпроект „Жилье и городская среда“, а до 25 декабря представить предложения об увеличении объема их финансирования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета», — сказано в сообщении Кремля. До 30 марта следующего года от кабмина ждут предложений о предоставлении жилья для инвалидов, которые встали на учет после 1 января 2005 года.

В Счетной палате ранее заявили, что только около 6% инвалидов в России, которые были признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий, получили социальные выплаты за 2019 год, сообщает RT. В 2017 году глава московского департамента градостроительной политики Сергей Левкин пообещал, что инвалидам-колясочникам выделят квартиры с широкими коридорами в рамках реновации, писала «Национальная служба новостей». Чиновник уточнил. что квартиры инвалидам предоставят на нижних этажах новых домов.