Партия Жириновского начала в Кургане выборную кампанию в Госдуму

В Курган приехал депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Пашин. В Курганской и Челябинской областях, которые он курирует, дан старт избирательной кампании в Государственную думу. Об этом Пашин рассказал URA.RU.
«Дал поручение усилить работу координаторов местных отделений, связанных с подготовкой выборов в Госдуму. Но моя поездка связана не только с выборами. Я курирую Курганскую область, и раз в месяц, в полтора, бываю здесь. Мы работаем не только в период избирательной кампании», — отметил депутат Госдумы.
На вопрос о том, кто пойдет по одномандатному округу в парламент страны, он ответил, что это обсуждает. «Возможно, это будет Юрий Ярушин [руководитель курганского реготделения ЛДПР], а может быть я пойду и сам, как решит партия», — отметил Пашин. Также Пашин рассматривает вариант пойти на выборы в Челябинской области по одномандатному Златоустовскому округу.
В Кургане депутат Госдумы провел выездной прием граждан. Пашин встретился с жителями аварийного дома №92 стр. 1 по ул. Советской. Депутат ЛДПР взял ситуацию на контроль.
Виталий Пашин был избран в 2016 году в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого партией ЛДПР по Курганской и Челябинской областям. Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября 2021 года. Половина депутатов будет избрана в 225 одномандатных округах, остальные — по партийным спискам в территориальных группах.
Подписывайтесь на URA.RU в