Экономист предупредил о рекордном подорожании продуктов

В ближайшее время мир столкнется с рекордным подорожанием продуктов. Об этом заявил главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Василий Узун.
«Из-за пандемии доходы упали больше чем на десять процентов, продукты дорожают, эта тенденция сохраняется на 2021 год. Мир приближается к самым высоким ценам на продукты за все кризисы. В категории бедных граждан уже 50 процентов доходов уходит на продовольствие», — передает слова экономиста «Национальная служба новостей». При этом эксперт отметил, что, несмотря на трудную ситуацию, Россия способна справиться с мировым продовольственным кризисом.
Кроме того, Василий Узун спрогнозировал трудный период для представителей малого бизнеса, особенно в сфере общественного питания. Тем не менее, доктор эконогмических наук выразил убежденность, что Россия сможет не только обеспечить своих граждан, но и помочь другим странам преодолеть последствия кризиса.
Ранее экономист Константин Селянин в беседе с URA.RU заявил, что в России может начаться масштабный кризис. По его словам, растущая долговая нагрузка россиян вызовет ухудшение экономической ситуации в стране. Кризис в России, как отметил эксперт, может быть сравним с кризисом в США 2008 года. Селянин уверен, что доллар и евро существенно подорожают в 2021 году. Директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли уверен, что в 2021 году увеличится число людей, находящихся за чертой бедности, передает RT.
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