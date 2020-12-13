Минобороны РФ заявило о новых разведчиках у границ России

Минобороны РФ сообщило, что за 2020 год у российских границ обнаружено на 40% больше самолетов-разведчиков, чем годом ранее. Соответствующая информация появилась в пресс-службе ведомства.
«Радиотехническими войсками в 2020 году выявлено свыше тысячи фактов полета иностранных самолетов-разведчиков у российских границ», — цитирует РИА «Новости» сообщение ведомства. Число летательных аппаратов, замеченных у границ РФ, увеличилось на 40%.
В Минобороны заявили, что всего за 2020 год военные засекли более двух млн летательных разведывательных аппаратов других стран. Это стало возможно благодаря новым технологичным локаторам, обеспечивающим безопасность воздушных границ.
Ранее сенатор от Пермского края Алексей Пушков рассказал, что США будут получать информацию о вооружении других стран, несмотря на международные соглашения. О военной деятельности стран мира власти Соединенных Штатов узнают благодаря сообщениям союзников.
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