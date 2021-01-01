В Хабаровске никто не пришел на митинг в поддержку Фургала

Сергея Фургала арестовали летом этого года по подозрению в организации убийств Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

В Хабаровске прекратились субботние несанкционированные акции в поддержку бывшего главы региона Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств. Об этом рассказали в администрации города.

«Сегодня на площади Ленина в краевом центре не было зафиксировано людей, которые принимают участие в несанкционированной массовой акции», — сообщает пресс-служба администрации Хабаровска. В настоящее время на главной площади города замечены только посетители новогоднего городка с детьми.

В администрации рассказали, что за время проведения акций сотрудниками правоохранительных органов было пресечено более 500 административных нарушений. Нарушителям выписали более 300 штрафов на общую сумму в 3,5 миллиона рублей.

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан летом прошлого года по обвинению в организации убийств. По версии следствия, чиновник причастен к деятельности преступной группировки, которая в начале 2000-х годов организовала убийства двух местных предпринимателей. По информации телеканала «Царьград» , причастность Фургала к убийствам была установлена следователями еще в 2004 году. Однако уголовное дело было закрыто.