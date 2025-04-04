«Родила не человека»: психиатр сравнила детей-аутистов с обезьянами и собаками

Психиатр Екатерина Игнатова призвала относиться к детям с аутизмом «как к собакам или обезьянам». Об этом она заявила в видеоролике, опубликованной в своих соцсетях.
«Мне кажется, что к такого рода детям нужно относиться как к собакам или обезьянам. Максимально это звучит дико, но это немножко меняет. Ну да, ты родила не человека», — заявила Игнатова в своих соцсетях. Общественная организация «Зов народа» направила обращение в Следственный комитет Российской Федерации с просьбой провести проверку по поводу высказываний психиатра, передает RT.
По словам Игнатовой, для самих родителей морально будет легче принимать болезнь их детей, если они будут относиться к ним именно так. Впоследствии Игнатова принесла извинения и удалила видеозапись, объяснив это недостатком времени для того, чтобы полностью раскрыть суть своей идеи.
В России продолжится развитие системы помощи людям с расстройствами аутистического спектра (РАС). Ключевым аспектом является своевременное начало реабилитационных мероприятий. Статистика показывает, что свыше 60% пациентов способны достичь значительного улучшения состояния. Развитию особенностей у детей могут способствовать сложности во время беременности матери или травмы, полученные в процессе родов, передает «360.ru».
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