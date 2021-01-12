Гарик Харламов доказал, что ему пришлось не только озвучивать колобка Фото: instagram- аккаунт Гарика Харламова

Комик Гарик Харламов показал бекстейдж со съемок фильма «Последний богатырь: Корень зла». Фотографией со съемочной площадки он поделился в своем instagram-аккаунте.

«Колобком пришлось поваляться», — написал Харламов. Он отметил, что выложил эту фотографию в соцсети для тех, кто не верил, что он занимался не только озвучкой персонажа.

Вторая часть «Последнего богатыря» — продолжение истории о сказочной стране Белогорье, которую населяют герои сказок и волшебные существа. Часть сцен снимали в Пермском крае. Кассовые сборы сиквела превысили 1 млрд рублей, передает агентство Nation News. Мнение зрителей по поводу картины разделились после похода в кинотеатр. Первая часть вышла в 2017 году — в ней житель XXI века Иван переносится в фантастическую страну, где начинаются его приключения.