Харламов показал, как играл колобка в «Последнем богатыре». «Пришлось поваляться»

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Гарик Харламов доказал, что ему пришлось не только озвучивать колобка Фото: instagram- аккаунт Гарика Харламова

Комик Гарик Харламов показал бекстейдж со съемок фильма «Последний богатырь: Корень зла». Фотографией со съемочной площадки он поделился в своем instagram-аккаунте.

«Колобком пришлось поваляться», — написал Харламов. Он отметил, что выложил эту фотографию в соцсети для тех, кто не верил, что он занимался не только озвучкой персонажа.

Вторая часть «Последнего богатыря» — продолжение истории о сказочной стране Белогорье, которую населяют герои сказок и волшебные существа. Часть сцен снимали в Пермском крае. Кассовые сборы сиквела превысили 1 млрд рублей, передает агентство Nation News. Мнение зрителей по поводу картины разделились после похода в кинотеатр. Первая часть вышла в 2017 году — в ней житель XXI века Иван переносится в фантастическую страну, где начинаются его приключения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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