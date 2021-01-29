Путин выразил соболезнования из-за смерти Ланового

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, путин владимир
Президент РФ направил телеграмму родным из-за смерти актера Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Президент России Владимир Путин направил телеграмму, в которой выразил соболезнования родным и близким актера Василия Ланового. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Василия Ланового в связи со смертью актера», — говорится в сообщении. Василий Лановой умер в ночь с 28 на 29 января. Ему было 87 лет, пишет «Царьград».

Коллеги артиста тоже выразили соболезнования. Худрук Театра имени Вахтангова Римас Туминас заявил, что надеялся на выздоровление Ланового; оперная певица Мария Максакова рассказала, что назвала сына в честь героя Ланового Ивана Вараввы из фильма «Офицеры». Пользователи соцсетей также простились с Лановым.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...