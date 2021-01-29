Путин выразил соболезнования из-за смерти Ланового

Президент РФ направил телеграмму родным из-за смерти актера Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Президент России Владимир Путин направил телеграмму, в которой выразил соболезнования родным и близким актера Василия Ланового. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Василия Ланового в связи со смертью актера», — говорится в сообщении. Василий Лановой умер в ночь с 28 на 29 января. Ему было 87 лет, пишет « Царьград ».

Коллеги артиста тоже выразили соболезнования. Худрук Театра имени Вахтангова Римас Туминас заявил, что надеялся на выздоровление Ланового; оперная певица Мария Максакова рассказала, что назвала сына в честь героя Ланового Ивана Вараввы из фильма «Офицеры». Пользователи соцсетей также простились с Лановым.