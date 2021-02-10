Тюменский облизбирком решил выдвинуть на пост члена ЦИК РФ кандидата из Орловской области Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Членов КПРФ не пустили в штаб партии — областной избирком предложил в ЦИК РФ кандидата из другого региона — активист из Ишима планирует баллотироваться в облдуму — тюменские рестораны поборются за высокие места в России. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 11 февраля — в обзоре URA.RU:

Коммунистов не пустили в штаб партии

Глава регионального отделения КПРФ Тамара Казанцева запретила активистам центрального округа Тюмени проводить собрание в здании штаба партии, ссылаясь на проверки из Минюста и Роспотребнадзора. Из-за этого им пришлось проводить совещание в партийном микроавтобусе.

Тюменцы предложили главу избиркома Орловской области в члены ЦИК РФ

Тюменский облизбирком предложил в качестве кандидата в члены ЦИК РФ главу избирательной комиссии Орловской области Людмилу Маркину. Об этом URA.RU сообщил депутат тюменской облдумы Александр Лобов. Ожидается, что ее кандидатуру одобрят депутаты регионального парламента на заседании 11 февраля.

Ишимский общественник будет баллотироваться в облдуму

Активист из Ишима Владимир Воронин рассматривает возможность баллотироваться в депутаты областной думы в 2021 году в качестве беспартийного кандидата. Общественник известен обвинениями в адрес главы города Федора Шишкина в превышении служебных полномочий.

Тюменские рестораны могут стать лучшими в России

19 тюменских предприятий общепита попали в расширенный список номинантов крупнейшей российской ресторанной премии WHERETOEAT.