СМИ рассказали о романе Славы Марлоу и блогера Karrrambaby

Музыкант Слава Марлоу (Артем Готлиб) и тиктокерша Karrrambaby (Карина Егамедиева) впервые вышли в свет вместе. Они посетили гала-ужин «Премии МУЗ-ТВ».
Как сообщает издание Super.ru, они сидели за одним столиком и постоянно общались. Согласно их данным, Марлоу также приходил поддержать Karrrambaby, когда та сидела в жюри шоу «ТикТок-талант». О том, что пара находится в отношениях начали ходить слухи после того, как Егамедиева снялась в клипе музыканта на песню «Ты горишь как огонь». Также они выпустили совместный мерч.
Марлоу принимал участие в шоу «Давай поженимся», пишут «Дни.ру». После выпуска программы он не стал продолжать общение с девушкой, которую выбрал.
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