Слава Марлоу игнорирует победительницу «Давай поженимся». «Я бы с удовольствием общалась». Видео

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Слава Марлоу не общается с той, кого выбрал на шоу «Давай поженимся» Фото: Instagram Славы Марлоу

Рэпер и битмейкер Слава Марлоу (Артем Готлиб) не стал продолжать общение с девушкой из Японии, которую выбрал победительницей в шоу «Давай поженимся». Об этом сама девушка по имени Марина рассказала на видео, опубликованном в telegram-каналах.

«Я не поняла, насколько он популярный человек и знаменитость, а я обычная девочка, [поэтому] неудобно обращаться. Я бы с удовольствием общалась, но если он не пишет, то и я не могу писать», — заявила девушка.

Марина добавила, что сейчас остается свободной от отношений. По ее словам, она хотела бы общаться с Марлоу и узнать его получше.

Ранее Слава Марлоу в компании Моргенштерна пришел на шоу «Давай поженимся». Послушав репера и ведущую шоу Ларису Гузееву, он выбрал победительницей уроженку Японии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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