В Асбесте младенец захлебнулся в ванной во время купания. Мать в это время стирала белье

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Масленица в парке Маяковского. Екатеринбург, мягкая игрушка, игрушка
С матери ребенка взяли подписку о невыезде Фото:

В городе Асбест Свердловской области в одной из квартир во время купания захлебнулся годовалый ребенок, пока его мать развешивала белье. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Девочка 2020 года рождения воспитывалась в полной благополучной семье. Предварительный диагноз, с которым она поступила в медицинское учреждение — утопление в пресной воде. Ее госпитализировали из Асбеста в Екатеринбург, в ОДКБ № 1», — прокомментировал он ситуацию.

Ребенок остался жив, но ему был причинен тяжкий вред здоровью. Сообщается также, что уголовное дело возбуждено по статье 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». С матери пострадавшей взяли подписку о невыезде.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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