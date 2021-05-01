С матери ребенка взяли подписку о невыезде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В городе Асбест Свердловской области в одной из квартир во время купания захлебнулся годовалый ребенок, пока его мать развешивала белье. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Девочка 2020 года рождения воспитывалась в полной благополучной семье. Предварительный диагноз, с которым она поступила в медицинское учреждение — утопление в пресной воде. Ее госпитализировали из Асбеста в Екатеринбург, в ОДКБ № 1», — прокомментировал он ситуацию.

Ребенок остался жив, но ему был причинен тяжкий вред здоровью. Сообщается также, что уголовное дело возбуждено по статье 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». С матери пострадавшей взяли подписку о невыезде.