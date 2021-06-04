В Кремле ответили на слова Дерипаски об оппозиции в России

Дмитрий Песков заявил, что оппозиция не мешает развитию России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Развитию России мешает лишь та часть оппозиции, которая действует незаконно. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на слова бизнесмена Олега Дерипаски о том, что оппозиция в стране сама себя уничтожила.

«Не оппозиция нам мешала. Наверное, развитию всегда мешает та часть оппозиции, которая провоцирует ситуацию и выходит за рамки закона. Как только ситуация и оппозиция возвращается в рамки закона, то ничего не мешает развитию продолжаться», — сказал Песков во время конференц-колла.

Ранее Дерипаска выступил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). На нем он отметил, что оппозиция попыталась консолидироваться, вышла вперед, но самоподорвалась.