Зюганов раскрыл роль США в развале СССР и дал совет Путину

Зюганов считает, что американцы сыграли большую роль в развале СССР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Встречи лидеров Михаила Горбачева и Бориса Ельцина с американскими президентами привели к распаду СССР и экономическому кризису, так как они сдали свои позиции США. Об этом заявил глава фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов.

По словам Зюганова, на встрече Горбачева с Рональдом Рейганом в Женеве в том же самом отеле, где будут встречаться лидеры Джо Байден и Владимир Путин, а также на переговорах с Джорджем Бушем-старшим президент СССР сдал свои позиции. Зюганов считает, что это привело к тому, что в дальнейшем с помощью Ельцина американцы поставили российские законы выше союзных и «развалили страну».

«А после той политической сдачи началась Ельциным законодательная и фактическая. Они тогда притащили к нам декларацию о независимости России, на съезде ее пропихнули, а в ней оказался пункт, что законы России выше союзных. Этим ломом ломали все подряд: и страну, и границы, и души, и семьи. Еще три закона притащили: о свободе цен и свободе торговли, в результате парализовали производство», — заявил Зюганов t elegram-каналу «Радиоточка НСН»

Он отметил, что Путину на переговорах с Байденом необходимо «держать ухо востро». Однако обязательно нужно вести переговоры, встречаться, обсуждать, убеждать. Он добавил,что Путин должен продолжать свою принципиальную линию и отстаивать национальные интересы.

Ранее в ходе телефонного разговора Байден предложил Путину провести встречу, напоминает телеканал 360. Саммит лидеров стран пройдет в Женеве 16 июня. Белый дом уже начал подготовку к саммиту президентов и направил в Швейцарию советника по национальной безопасности США, чтобы обсудить с российской стороной все детали. Российский журналист, живущий в США Рустем Сафронов в разговоре с «Правда.ру» отметил, что США не заинтересованы полностью испортить отношения с Россией и довести дело до предвоенной ситуации.