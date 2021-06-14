Путин рассказал, чего Запад добивается от России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ИННОПРОМ-2015: подготовка. Екатеринбург, кнр, китай, флаг россии
Владимир Путин считает, что Запад пытается разрушить партнерство Китая и России Фото:

Запад стремится разрушить отношения стратегического партнерства, сформировавшееся между Россией и Китаем. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.

«Мы можем видеть попытки разрушения отношений между Россией и Китаем. Мы видим, что эти попытки предпринимаются [в плоскости] практической политики», — рассказал Путин в интервью NBC. Он отметил, что правительство РФ довольно высоким уровнем отношений, которые развились за последние несколько десятилетий и дорожит своими «китайскими друзьями».

По словам Путина, между Москвой и Пекином «сложились отношения стратегического партнерства», которых ранее не было. Он подчеркнул, что говорит о «всех сферах» взаимодействия с Китаем, включая политику, экономику, технологии и военно-техническое сотрудничество.

Ранее в МИДе Китая сообщили, что президент России и его китайский коллега Си Цзиньпин откроют строительство нового атомного объекта. Политолог Юрий Светов отметил, что санкции США против Москвы и Пекина помогли им выйти на новый уровень, открыв дополнительные возможности по освоению мирного атома и космоса, пишет агентство Nation News.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...