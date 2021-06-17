Лайнер «Ямала» совершил незапланированную посадку в Тюмени

Самолет направили на запасной аэродром после сработки сигнала о неполадках в гидравлике Фото: Владимир Жабриков

Самолет А320 авиакомпании «Ямал», следовавший из Симферополя в Салехард рейсом 555, совершил незапланированную посадку в Тюмени. Об этом сообщил 17 июня telegram-канал «Авиаинцидент».

По данным канала, сигнал о неполадках с гидравликой поступил от экипажа в 3.18 (мск). «Экипаж ВС А-320 попросил передать в авиакомпанию об индикации „Нет давления в голубой гидравлической системе“. По указанию авиакомпании экипаж выполнил уход на запасной аэродром Тюмень», — говорится в опубликованном сообщении.

Согласно данным аэропорта Салехарда, после осмотра лайнера, рейс был продолжен. В 11.10 самолет благополучно прибыл в пункт назначения.

Получить оперативные комментарии в Уральской транспортной прокуратуре не удалось — сотрудник, уполномоченный общаться со СМИ находится в командировке. В пресс-службы АТК «Ямал» на звонки агентства не ответили, на электронное письмо ответа также не поступило.

При этом, по информации агентства, еще один лайнер «Ямала», выполнявший рейс из Салехарда в Тюмень, был отстранен от полетов из-за возможного столкновения с птицей. В ходе послеполетного осмотра характерные следы были якобы обнаружены в системе левого двигателя.

Тем не менее, официального подтверждения этому также нет. Представители аэропорта «Рощино» (Тюмень) данную информацию комментировать отказались.