Суд ЕС заблокировал строительство Венгрией реакторов «Пакш-2» с помощью России

Суд Евросоюза отменил решение Еврокомиссии, разрешавшее Венгрии финансировать строительство двух ядерных реакторов на АЭС «Пакш-2» российской компанией Nizhny Novgorod Engineering. Об этом говорится в постановлении суда, опубликованном на официальном сайте инстанции. Суд указал, что Еврокомиссия должна была не только проверить соответствие господдержки нормам ЕС, но и оценить саму процедуру заключения контракта на строительство реакторов.
«Суд Европейского союза отменяет как решение суда общей юрисдикции, так и решение комиссии об утверждении», — говорится в решении суда. Его приводит РИА Новости. В инстанции сообщили, что комиссия была обязана не только оценить соответствие предоставленной помощи нормам союза, регулирующим государственную поддержку, но и проанализировать, соответствует ли заключение прямого контракта на возведение двух новых атомных реакторов требованиям союза в сфере государственных закупок.
Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил, что суд не выявил нарушений европейского законодательства со стороны Венгрии, и строительство продолжится по утвержденному графику. Еврокомиссия разрешила инвестиционную помощь для проекта «Пакш-2» в 2017 году. Россия предоставляет на строительство кредит до 10 млрд евро. Ожидается, что ввод новых энергоблоков должен удвоить долю атомной генерации в Венгрии. Реализация проекта задерживается из-за санкций США.
В августе 2023 года компания «Атомстройэкспорт» приступила к важному этапу строительства атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии. В ноябре 2024 года глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил о планах начать заливку бетона на объекте в первом квартале 2025 года. В апреле этого года завод «АЭМ-Спецсталь» начал изготовление заготовок для корпуса реактора шестого энергоблока АЭС «Пакш-2». Каждая заготовка массой около 600 тонн после обработки станет частью конструкции реактора ВВЭР-1200.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.