Прилепин раскрыл главную цель сотрудничества с партией Зюганова

Захар Прилепин уверен, что объединение в коалицию станет примером для других партий Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Целью создания лево-патриотической коалиции являются восстановления российской экономики и объединение близких по взглядам партий. Об этом URA.RU рассказал сопредседатель партии «Справедливая Россия — За Правду» Захар Прилепин, комментируя предложение лидеру КПРФ Геннадию Зюганову создать новую политическую силу.

«Мы считаем, что лево-патриотическая коалиция способна зафиксировать наши взгляды, а потом вернуть в состояние экономику России в нужном для нас контексте, русле и качестве», — сказал Прилепин. Он считает, что данное объединение послужило бы хорошим примером для всех представителей лево-патриотического фланга, которые на сегодняшний день по-прежнему разрознены. «После нашего объединения иные раскольнические мнения были бы попросту маргинальными», — подчеркнул сопредседатель партии в разговоре с агентством.

Прилепин ранее выступил с предложением к Зюганову о подписании меморандума об объединении левой коалиции. Лидер КПРФ согласился обсудить данный вопрос. Сопредседатель «Справедливая Россия — За Правду» приехал на съезд коммунистов, чтобы подписать документ, но его прогнали с мероприятия.