На Украине считают, что «Северный поток — 2» еще можно остановить

Строительство газопровода «Северный поток — 2» еще можно остановить и закрыть проект. Такое мнение высказал глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.
«Даже несмотря на то, что он [строящийся газопровод „Северный поток 2“] может быть, я не знаю, на 99% завершен, мы по-прежнему считаем, что его можно и нужно остановить», — цитирует Юрия Витренко портал «Прайм». Осуществить это смогут Соединенные Штаты при помощи санкций, добавил чиновник.
Газопровод «Северный поток — 2» проходит по дну Балтийского моря из России в Германию. Оператор проекта Nord Stream 2 AG объявил о его готовности на 99% еще в конце июля. Ранее сообщалось, что Польша и Украина планируют объединить усилия против газопровода. А экс-посол США на Украине Уильям Тейлор заявил, что правительство США не должно было допустить завершения строительства газопровода.
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