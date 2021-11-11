Гинцбург рассказал о способе борьбы с дельта-штаммом COVID-19

Для победы над дельта-штаммом коронавируса необходимо постоянно поддерживать высокий уровень антител в крови. Об этом заявил директор НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Потому что так он взаимодействовал с нашим организмом, что клетки памяти, которые образуются после вакцинации, могли нам помогать, а с дельта-штаммом такого, к сожалению, нет. Здесь надо постоянно держать высокий уровень антител в крови, для того чтобы его ловить до того, как он проник в наши клетки», — цитируют Александра Гинцбурга РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что ученые обнаружили антитело, способное защитить организм от восьми различных штаммов коронавируса. Инфекционист Владимир Чуланов заявил, что дельта-штамм COVID-19 обходит все антитела. Профессор Наталья Матиевская рассказала о сроке заражения новым штаммом коронавируса «дельта-лайт», передает телеканал 360.
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