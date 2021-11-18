Депутат Госдумы заявил, что Рашкина «не прогонят»

Сейчас правоохранители ничего не могут сделать по отношению к Рашкину, заявил Игошин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутата от КПРФ Валерия Рашкина не лишат мандата. Об этом заявил представитель «Единой России» Игорь Игошин.

«Ниоткуда Рашкина не погонят и ничего не лишат. Очевидно, этого не будет», — заявил Игошин telegram-каналу медиахолдинга «ФедералПресс». Он отметил, что пока депутатская неприкосновенность не будет снята после голосования Государственной Думы, правоохранительные органы не вправе совершать какие-либо действия. «А пока они не могут даже штраф наложить», — заключил депутат.

Игошин сообщил, что снятие депутатской неприкосновенности позволяет правоохранителям осуществлять свою деятельность в полной мере, это не означает лишение мандата. И в случае, если дело дойдет до суда, и решение будет не в пользу Рашкина, это не приведет к серьезным последствиям.

Ранее Генпрокуратура потребовала лишить неприкосновенности Валерия Рашкина, так как политика обвинили в незаконной охоте. После этого депутат сделал заявление, что убил лося ненамеренно. По словам Рашкина, во время охоты он перепутал лося с кабаном, из-за плохой видимости. Также URA.RU сообщало, что председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов предложил Рашкину отказаться от неприкосновенности.