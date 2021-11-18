Депутат Госдумы заявил, что Рашкина «не прогонят»

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Митинг-встреча с депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным. Москва, рашкин валерий, митинг
Сейчас правоохранители ничего не могут сделать по отношению к Рашкину, заявил Игошин Фото:

Депутата от КПРФ Валерия Рашкина не лишат мандата. Об этом заявил представитель «Единой России» Игорь Игошин.

«Ниоткуда Рашкина не погонят и ничего не лишат. Очевидно, этого не будет», — заявил Игошин telegram-каналу медиахолдинга «ФедералПресс». Он отметил, что пока депутатская неприкосновенность не будет снята после голосования Государственной Думы, правоохранительные органы не вправе совершать какие-либо действия. «А пока они не могут даже штраф наложить», — заключил депутат.

Игошин сообщил, что снятие депутатской неприкосновенности позволяет правоохранителям осуществлять свою деятельность в полной мере, это не означает лишение мандата. И в случае, если дело дойдет до суда, и решение будет не в пользу Рашкина, это не приведет к серьезным последствиям.

Ранее Генпрокуратура потребовала лишить неприкосновенности Валерия Рашкина, так как политика обвинили в незаконной охоте. После этого депутат сделал заявление, что убил лося ненамеренно. По словам Рашкина, во время охоты он перепутал лося с кабаном, из-за плохой видимости. Также URA.RU сообщало, что председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов предложил Рашкину отказаться от неприкосновенности.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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