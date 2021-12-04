Депутат Тюменской облдумы вошла в федеральную элиту ЕР

Глава комитета по соцполитике Тюменской облдумы Ольга Швецова вошла в Генеральный совет партии «Единая Россия». Об этом URA.RU сообщил источник в федеральных партийных кругах. Официально новый состав Генсовета будет объявлен 4 декабря на ежегодном съезде ЕР.
«Швецова, можно сказать, заменит в Генсовете секретаря тюменского реготделения партия Андрея Артюхова. При это Артюхов остается региональным секретарем, его выход из Генсовета — обычная ротация», — рассказал инсайдер.
Агентство направило запрос в пресс-службу ЕР. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU писало, что секретарь Генсовета партии Андрей Турчак заявил о кадровых перестановках в партии. Руководящие органы ЕР обновятся примерно на половину.
Глава комитета по соцполитике Тюменской облдумы Ольга Швецова вошла в Генеральный совет партии «Единая Россия». Об этом URA.RU сообщил источник в федеральных партийных кругах. Официально новый состав Генсовета будет объявлен 4 декабря на ежегодном съезде ЕР. «Швецова, можно сказать, заменит в Генсовете секретаря тюменского реготделения партия Андрея Артюхова. При это Артюхов остается региональным секретарем, его выход из Генсовета — обычная ротация», — рассказал инсайдер. Агентство направило запрос в пресс-службу ЕР. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что секретарь Генсовета партии Андрей Турчак заявил о кадровых перестановках в партии. Руководящие органы ЕР обновятся примерно на половину.