Депутат Тюменской облдумы вошла в федеральную элиту ЕР

Ольга Швецова (справа на фото) вошла в Генсовет ЕР вместо Андрея Артюхова (слева) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Глава комитета по соцполитике Тюменской облдумы Ольга Швецова вошла в Генеральный совет партии «Единая Россия». Об этом URA.RU сообщил источник в федеральных партийных кругах. Официально новый состав Генсовета будет объявлен 4 декабря на ежегодном съезде ЕР.

«Швецова, можно сказать, заменит в Генсовете секретаря тюменского реготделения партия Андрея Артюхова. При это Артюхов остается региональным секретарем, его выход из Генсовета — обычная ротация», — рассказал инсайдер.

Агентство направило запрос в пресс-службу ЕР. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало, что секретарь Генсовета партии Андрей Турчак заявил о кадровых перестановках в партии. Руководящие органы ЕР обновятся примерно на половину.