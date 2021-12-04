Депутат Тюменской облдумы вошла в федеральную элиту ЕР

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Торжественное заседание посвященное 25 летию областной думы. Тюмень, артюхов андрей, швецова ольга
Ольга Швецова (справа на фото) вошла в Генсовет ЕР вместо Андрея Артюхова (слева) Фото:

Глава комитета по соцполитике Тюменской облдумы Ольга Швецова вошла в Генеральный совет партии «Единая Россия». Об этом URA.RU сообщил источник в федеральных партийных кругах. Официально новый состав Генсовета будет объявлен 4 декабря на ежегодном съезде ЕР.

«Швецова, можно сказать, заменит в Генсовете секретаря тюменского реготделения партия Андрея Артюхова. При это Артюхов остается региональным секретарем, его выход из Генсовета — обычная ротация», — рассказал инсайдер.

Агентство направило запрос в пресс-службу ЕР. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало, что секретарь Генсовета партии Андрей Турчак заявил о кадровых перестановках в партии. Руководящие органы ЕР обновятся примерно на половину.

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Глава комитета по соцполитике Тюменской облдумы Ольга Швецова вошла в Генеральный совет партии «Единая Россия». Об этом URA.RU сообщил источник в федеральных партийных кругах. Официально новый состав Генсовета будет объявлен 4 декабря на ежегодном съезде ЕР. «Швецова, можно сказать, заменит в Генсовете секретаря тюменского реготделения партия Андрея Артюхова. При это Артюхов остается региональным секретарем, его выход из Генсовета — обычная ротация», — рассказал инсайдер. Агентство направило запрос в пресс-службу ЕР. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что секретарь Генсовета партии Андрей Турчак заявил о кадровых перестановках в партии. Руководящие органы ЕР обновятся примерно на половину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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