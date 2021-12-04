Медведев поделился первыми планами после переизбрания в ЕР

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Праймериз Единой России. Москва, портрет, медведев дмитрий
Дмитрия Медведева переизбрали председателем «Единой России» на срок 5 лет Фото:

Свое переизбрание на пост председателя партии «Единая Россия» зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отметит с семьей. Об этом он сам заявил журналистам после юбилейного ХХ съезда партии 4 декабря.

«Чаю попью с семьей», — ответил Медведев на вопрос журналиста, как он отметит свое переизбрание.

Медведева переизбрали председателем «Единой России» сроком на пять лет. Председателем высшего совета «Единой России» переизбран Борис Грызлов. Он занимает эту должность c 20 ноября 2002 года. Также произошли обновления в генеральном и высшем советах партии.

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Свое переизбрание на пост председателя партии «Единая Россия» зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отметит с семьей. Об этом он сам заявил журналистам после юбилейного ХХ съезда партии 4 декабря. «Чаю попью с семьей», — ответил Медведев на вопрос журналиста, как он отметит свое переизбрание. Медведева переизбрали председателем «Единой России» сроком на пять лет. Председателем высшего совета «Единой России» переизбран Борис Грызлов. Он занимает эту должность c 20 ноября 2002 года. Также произошли обновления в генеральном и высшем советах партии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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