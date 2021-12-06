06 декабря 2021

Политолог: семья Ельцина хочет вернуться во власть после Путина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фотографии первого президента России Бориса Ельцина в архиве Музейно-выставочного комплекса УрФУ. Екатеринбург, ельцин на фотографии, архивная фотография
Лепехин считает, что семья Ельцина хочет вернуться в руководство государством Фото:

Семья первого президента России Бориса Ельцина хочет вернуться в руководство государством. Об этом заявил уроженец Челябинской области, политолог, бывший депутат Госдумы, а ныне — директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.

Он прокомментировал заявление бывшего зятя Ельцина Алексея Дьяченко о том, что после ухода нынешнего президента страны Владимира Путина, новая президентская бригада скорее всего придет из Сибири и Дальнего Востока. Об этом он заявил в своей книге «От Ельцина до Путина. И обратно».

«Похоже, он <…> обратился за помощью к бывшей жене Татьяне, чтобы она пристроила его куда-нибудь. Она, судя по всему, и пристроила его пиарщиком в свою группировку, стремящуюся к реваншу — к возвращению семьи Ельцина в руководство государством», — передает заявление Лепехина сайт Московского отделения КПРФ.

По его словам, название книги Дьяченко в этом плане очень символично. «Оно подчеркивает, что власть делает круг — и после Путина к руководству страной вновь должны прийти сторонники и подельники Ельцина», — добавил политолог.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Семья первого президента России Бориса Ельцина хочет вернуться в руководство государством. Об этом заявил уроженец Челябинской области, политолог, бывший депутат Госдумы, а ныне — директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин. Он прокомментировал заявление бывшего зятя Ельцина Алексея Дьяченко о том, что после ухода нынешнего президента страны Владимира Путина, новая президентская бригада скорее всего придет из Сибири и Дальнего Востока. Об этом он заявил в своей книге «От Ельцина до Путина. И обратно». «Похоже, он <…> обратился за помощью к бывшей жене Татьяне, чтобы она пристроила его куда-нибудь. Она, судя по всему, и пристроила его пиарщиком в свою группировку, стремящуюся к реваншу — к возвращению семьи Ельцина в руководство государством», — передает заявление Лепехина сайт Московского отделения КПРФ. По его словам, название книги Дьяченко в этом плане очень символично. «Оно подчеркивает, что власть делает круг — и после Путина к руководству страной вновь должны прийти сторонники и подельники Ельцина», — добавил политолог.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...