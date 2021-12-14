СМИ раскрыли, почему закон о QR-кодах сорвался в последний момент

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Проверка QR кодов. Екатеринбург, QR код, проверка qr-кода
Законопроект QR-кодах хотят доработать Фото:
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В России повсеместно введут QR-коды

Законопроект о введении QR-кодов в транспорте сняли с рассмотрения из-за того, что спикер нижней палаты Вячеслав Володин и другие влиятельные чиновники были против этой инициативы. Еще одной причиной стало то, что авиакомпании предоставили вице-премьеру Андрею Белоусову расчеты потерь от QR-кодов.

«Володин с самого начала был против кодов. Он понимал, что люди эту идею встретят негативно. Для этого он и написал пост и открыл комментарии — чтобы показать, что люди против. Против были почти все [влиятельные чиновники]», — цитирует «Медуза» (признана СМИ-иноагентом в России) со ссылкой на источники в близком окружении спикера Госдумы.

Источник, близкий к правительству, рассказал, что главы авиакомпаний обратились к Белоусову и сообщили ему расчеты потерь от введения QR-кодов. Также у них возник вопрос, кто должен компенсировать убытки. В первом квартале следующего года перевозчики обратились бы за бюджетной субсидией из-за выручки и дополнительных расходов. Накоплений у них нет.

«Помимо [потери] выручки, возникала масса иных вопросов. Доступ в вокзальные комплексы регулирует РЖД, в аэропортовые — их собственники. Это не только потери транспортной отрасли, но и проблемы с проверками QR-кодов на входе. Кто несет ответственность — перевозчик или управляющая аэропортом компания? Встречающие и провожающие должны предъявлять QR-коды или нет?» — сообщил источник, близкий к кабмину РФ.

Ранее Володин сообщил, что в Госдуме решили снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов в транспорте. Он сослался на заявление президента РФ Владимира Путина о недопустимости ограничений прав граждан, передает «Ридус». Также с таким предложением выступали в транспортном комитете Госдумы. Работу над документом планируют продолжить. По словам, вице-спикера нижней палаты Петра Толстого, все еще много вопросов по этому законопроекту.

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Законопроект о введении QR-кодов в транспорте сняли с рассмотрения из-за того, что спикер нижней палаты Вячеслав Володин и другие влиятельные чиновники были против этой инициативы. Еще одной причиной стало то, что авиакомпании предоставили вице-премьеру Андрею Белоусову расчеты потерь от QR-кодов. «Володин с самого начала был против кодов. Он понимал, что люди эту идею встретят негативно. Для этого он и написал пост и открыл комментарии — чтобы показать, что люди против. Против были почти все [влиятельные чиновники]», — цитирует «Медуза» (признана СМИ-иноагентом в России) со ссылкой на источники в близком окружении спикера Госдумы. Источник, близкий к правительству, рассказал, что главы авиакомпаний обратились к Белоусову и сообщили ему расчеты потерь от введения QR-кодов. Также у них возник вопрос, кто должен компенсировать убытки. В первом квартале следующего года перевозчики обратились бы за бюджетной субсидией из-за выручки и дополнительных расходов. Накоплений у них нет. «Помимо [потери] выручки, возникала масса иных вопросов. Доступ в вокзальные комплексы регулирует РЖД, в аэропортовые — их собственники. Это не только потери транспортной отрасли, но и проблемы с проверками QR-кодов на входе. Кто несет ответственность — перевозчик или управляющая аэропортом компания? Встречающие и провожающие должны предъявлять QR-коды или нет?» — сообщил источник, близкий к кабмину РФ. Ранее Володин сообщил, что в Госдуме решили снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов в транспорте. Он сослался на заявление президента РФ Владимира Путина о недопустимости ограничений прав граждан, передает «Ридус». Также с таким предложением выступали в транспортном комитете Госдумы. Работу над документом планируют продолжить. По словам, вице-спикера нижней палаты Петра Толстого, все еще много вопросов по этому законопроекту.
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