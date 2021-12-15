Ученые рассказали о связи «Омикрона» с чумой

Омикрон-штамм коронавируса стал способен проникать в организм грызунов, которые являются переносчиками чумы. Это произошло в результате мутационного сдвига, сообщается в препринте исследования, опубликованного на сайте bioRxiv.
«В отличие от других органических соединений, „Омикрон“, похоже, получил возможность связываться с ACE2 грызунов», — заявляют ученые. Считается, что именно грызуны являются главными переносчиками чумы.
Ранее вирусолог Константин Чумаков заявил, что омикрон-штамм коронавируса может иметь искусственную природу. Он считает, что вирус создали англичане.
Омикрон-штамм коронавируса стал способен проникать в организм грызунов, которые являются переносчиками чумы. Это произошло в результате мутационного сдвига, сообщается в препринте исследования, опубликованного на сайте bioRxiv. «В отличие от других органических соединений, „Омикрон“, похоже, получил возможность связываться с ACE2 грызунов», — заявляют ученые. Считается, что именно грызуны являются главными переносчиками чумы. Ранее вирусолог Константин Чумаков заявил, что омикрон-штамм коронавируса может иметь искусственную природу. Он считает, что вирус создали англичане.