15 декабря 2021

Ученые рассказали о связи «Омикрона» с чумой

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Коронавирус использует белки-шипы, чтобы связаться с рецепторами ACE2 на клеточной мембране и обеспечить доступ в клетку Фото:
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Коронавирус COVID-19

Омикрон-штамм коронавируса стал способен проникать в организм грызунов, которые являются переносчиками чумы. Это произошло в результате мутационного сдвига, сообщается в препринте исследования, опубликованного на сайте bioRxiv.

«В отличие от других органических соединений, „Омикрон“, похоже, получил возможность связываться с ACE2 грызунов», — заявляют ученые. Считается, что именно грызуны являются главными переносчиками чумы.

Ранее вирусолог Константин Чумаков заявил, что омикрон-штамм коронавируса может иметь искусственную природу. Он считает, что вирус создали англичане.

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Омикрон-штамм коронавируса стал способен проникать в организм грызунов, которые являются переносчиками чумы. Это произошло в результате мутационного сдвига, сообщается в препринте исследования, опубликованного на сайте bioRxiv. «В отличие от других органических соединений, „Омикрон“, похоже, получил возможность связываться с ACE2 грызунов», — заявляют ученые. Считается, что именно грызуны являются главными переносчиками чумы. Ранее вирусолог Константин Чумаков заявил, что омикрон-штамм коронавируса может иметь искусственную природу. Он считает, что вирус создали англичане.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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