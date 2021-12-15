Ученые рассказали о связи «Омикрона» с чумой 16 декабря 2021 в 06:23 Размер текста - 17 + Коронавирус использует белки-шипы, чтобы связаться с рецепторами ACE2 на клеточной мембране и обеспечить доступ в клетку Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Омикрон-штамм коронавируса стал способен проникать в организм грызунов, которые являются переносчиками чумы. Это произошло в результате мутационного сдвига, сообщается в препринте исследования, опубликованного на сайте bioRxiv. «В отличие от других органических соединений, „Омикрон“, похоже, получил возможность связываться с ACE2 грызунов», — заявляют ученые. Считается, что именно грызуны являются главными переносчиками чумы. Ранее вирусолог Константин Чумаков заявил, что омикрон-штамм коронавируса может иметь искусственную природу. Он считает, что вирус создали англичане. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Омикрон-штамм коронавируса стал способен проникать в организм грызунов, которые являются переносчиками чумы. Это произошло в результате мутационного сдвига, сообщается в препринте исследования, опубликованного на сайте bioRxiv. «В отличие от других органических соединений, „Омикрон“, похоже, получил возможность связываться с ACE2 грызунов», — заявляют ученые. Считается, что именно грызуны являются главными переносчиками чумы. Ранее вирусолог Константин Чумаков заявил, что омикрон-штамм коронавируса может иметь искусственную природу. Он считает, что вирус создали англичане. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям