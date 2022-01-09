Президент Казахстана уволил заместителей опального главы КНБ

Увольнения в Комитете нацбезопасности продолжились Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил двух заместителей председателя Комитета национальной безопасности (КНБ). Распоряжения главы республики опубликованы на его сайте.

В отставку отправлены заместители председателя КНБ Марат Осипов и Даулет Ергожин. На их места назначены Бакытбек Косжанов и Аскар Амерханов.

Ранее глава Казахстана уволил председателя Комитета национальной безопасности Карима Масимова. Он подозревается в госизмене.

Увольнение произошло на фоне протестов в Казахстане, которые начались 2 января после повышения цен на сжиженный газ. Митингующие пошли на столкновения с полицией и жгли машины силовиков. В результате протестов погибли 18 полицейских. От огнестрельных ранений также скончались трое детей. По мнению политологов, за протестами и беспорядками в Казахстане стоят не обычные мирные жители, а профессиональные группировки боевиков-исламистов. Сейчас в стране находятся российские, белорусские, армянские, киргизские и таджикские миротворцы.

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