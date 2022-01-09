Президент Казахстана уволил заместителей опального главы КНБ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чиновник, бизнесмен, портфель. Москва, чиновник, портфель, бизнесмен, бизнес, портфели депутатов, портфель министра
Увольнения в Комитете нацбезопасности продолжились Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил двух заместителей председателя Комитета национальной безопасности (КНБ). Распоряжения главы республики опубликованы на его сайте.

В отставку отправлены заместители председателя КНБ Марат Осипов и Даулет Ергожин. На их места назначены Бакытбек Косжанов и Аскар Амерханов.

Ранее глава Казахстана уволил председателя Комитета национальной безопасности Карима Масимова. Он подозревается в госизмене.

Увольнение произошло на фоне протестов в Казахстане, которые начались 2 января после повышения цен на сжиженный газ. Митингующие пошли на столкновения с полицией и жгли машины силовиков. В результате протестов погибли 18 полицейских. От огнестрельных ранений также скончались трое детей. По мнению политологов, за протестами и беспорядками в Казахстане стоят не обычные мирные жители, а профессиональные группировки боевиков-исламистов. Сейчас в стране находятся российские, белорусские, армянские, киргизские и таджикские миротворцы.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил двух заместителей председателя Комитета национальной безопасности (КНБ). Распоряжения главы республики опубликованы на его сайте. В отставку отправлены заместители председателя КНБ Марат Осипов и Даулет Ергожин. На их места назначены Бакытбек Косжанов и Аскар Амерханов. Ранее глава Казахстана уволил председателя Комитета национальной безопасности Карима Масимова. Он подозревается в госизмене. Увольнение произошло на фоне протестов в Казахстане, которые начались 2 января после повышения цен на сжиженный газ. Митингующие пошли на столкновения с полицией и жгли машины силовиков. В результате протестов погибли 18 полицейских. От огнестрельных ранений также скончались трое детей. По мнению политологов, за протестами и беспорядками в Казахстане стоят не обычные мирные жители, а профессиональные группировки боевиков-исламистов. Сейчас в стране находятся российские, белорусские, армянские, киргизские и таджикские миротворцы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...