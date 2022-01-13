Экономист раскрыл, насколько вырастет плата за ЖКХ в 2022 году

14 января 2022 в 07:25 Размер текста - 17 +

Плата за ЖКХ вырастет не более установленного кабмином РФ лимита Фото: Владимир Андреев © URA.RU В 2022 году плата за коммунальные услуги увеличится в среднем на 4%. Об этом сообщила доцент экономического факультета РУДН, к.э.н Лариса Сорокина. «Федеральная антимонопольная служба заверила, что средний рост стоимости коммунальных услуг составит 4%. При ожидаемой среднегодовой инфляции 4 — 4,5%», — цитирует «Прайм» Сорокину. По ее словам, сумма может увеличиться не более установленного лимита правительством РФ по каждому региону. Индексы утверждены по субъектам на каждое полугодие, но внутри регионов цены могут отличаться по муниципальным образованиям. Максимальные предельные индексы установлены в Чечне — 6,3%, в Санкт-Петербурге — 6,3%, в Крыму и Татарстане — 6,2%, в Севастополе — 6,2%, в Дагестане, Якутии и в Москве — по 6%. Минимальный показатель в Свердловской области — 2,9%. Ранее ведущий юрист «Евразийской юридической ассоциации «Сенатор» Сергей Савельев сообщил, что россияне могут отказаться от части коммунальных услуг. По его словам, можно отказаться от радиоточки или общедомовой телевизионной антенны. Для этого нужно обратиться в обслуживающую организацию с письменным заявлением и документами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В 2022 году плата за коммунальные услуги увеличится в среднем на 4%. Об этом сообщила доцент экономического факультета РУДН, к.э.н Лариса Сорокина. «Федеральная антимонопольная служба заверила, что средний рост стоимости коммунальных услуг составит 4%. При ожидаемой среднегодовой инфляции 4 — 4,5%», — цитирует «Прайм» Сорокину. По ее словам, сумма может увеличиться не более установленного лимита правительством РФ по каждому региону. Индексы утверждены по субъектам на каждое полугодие, но внутри регионов цены могут отличаться по муниципальным образованиям. Максимальные предельные индексы установлены в Чечне — 6,3%, в Санкт-Петербурге — 6,3%, в Крыму и Татарстане — 6,2%, в Севастополе — 6,2%, в Дагестане, Якутии и в Москве — по 6%. Минимальный показатель в Свердловской области — 2,9%. Ранее ведущий юрист «Евразийской юридической ассоциации «Сенатор» Сергей Савельев сообщил, что россияне могут отказаться от части коммунальных услуг. По его словам, можно отказаться от радиоточки или общедомовой телевизионной антенны. Для этого нужно обратиться в обслуживающую организацию с письменным заявлением и документами.