24 января 2022

Зеленский оценил риск энергокризиса на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Отопительный сезон на Украине пройдет без проблем, запасов газа в стране достаточно, сообщил Зеленский Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский оценил риск возникновения энергокризиса в стране. По его словам, запасов голубого топлива в подземных газовых хранилищах достаточно, чтобы провести отопительный сезон в стране в спокойном режиме.

«Мы можем констатировать, что спокойно пройдем весь этот отопительный сезон. Предпосылок, чтобы утверждать это достаточно. Газа в подземных хранилищах достаточно, запасов угля достаточно, на электростанциях и в портах они превысили уже 1 млн тонн. Ежедневно благодаря ритмичным поставкам по железной дороге и морем они растут. Поводов для оптимизма достаточно», — сообщил Зеленский в обращении на телеканале «Рада» по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что запасы газа на Украине достигли исторического минимума. По его словам, месяц назад, 24 декабря, объем газа в хранилищах страны составлял менее 14 миллиардов кубометров. Также Миллер отметил, что у России проблем с запасами газа не будет 100 лет, пишет «Национальная служба новостей».

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Президент Украины Владимир Зеленский оценил риск возникновения энергокризиса в стране. По его словам, запасов голубого топлива в подземных газовых хранилищах достаточно, чтобы провести отопительный сезон в стране в спокойном режиме. «Мы можем констатировать, что спокойно пройдем весь этот отопительный сезон. Предпосылок, чтобы утверждать это достаточно. Газа в подземных хранилищах достаточно, запасов угля достаточно, на электростанциях и в портах они превысили уже 1 млн тонн. Ежедневно благодаря ритмичным поставкам по железной дороге и морем они растут. Поводов для оптимизма достаточно», — сообщил Зеленский в обращении на телеканале «Рада» по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что запасы газа на Украине достигли исторического минимума. По его словам, месяц назад, 24 декабря, объем газа в хранилищах страны составлял менее 14 миллиардов кубометров. Также Миллер отметил, что у России проблем с запасами газа не будет 100 лет, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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