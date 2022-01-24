Зеленский оценил риск энергокризиса на Украине

25 января 2022 в 00:29 Размер текста - 17 +

Отопительный сезон на Украине пройдет без проблем, запасов газа в стране достаточно, сообщил Зеленский Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский оценил риск возникновения энергокризиса в стране. По его словам, запасов голубого топлива в подземных газовых хранилищах достаточно, чтобы провести отопительный сезон в стране в спокойном режиме. «Мы можем констатировать, что спокойно пройдем весь этот отопительный сезон. Предпосылок, чтобы утверждать это достаточно. Газа в подземных хранилищах достаточно, запасов угля достаточно, на электростанциях и в портах они превысили уже 1 млн тонн. Ежедневно благодаря ритмичным поставкам по железной дороге и морем они растут. Поводов для оптимизма достаточно», — сообщил Зеленский в обращении на телеканале «Рада» по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что запасы газа на Украине достигли исторического минимума. По его словам, месяц назад, 24 декабря, объем газа в хранилищах страны составлял менее 14 миллиардов кубометров. Также Миллер отметил, что у России проблем с запасами газа не будет 100 лет, пишет «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Украины Владимир Зеленский оценил риск возникновения энергокризиса в стране. По его словам, запасов голубого топлива в подземных газовых хранилищах достаточно, чтобы провести отопительный сезон в стране в спокойном режиме. «Мы можем констатировать, что спокойно пройдем весь этот отопительный сезон. Предпосылок, чтобы утверждать это достаточно. Газа в подземных хранилищах достаточно, запасов угля достаточно, на электростанциях и в портах они превысили уже 1 млн тонн. Ежедневно благодаря ритмичным поставкам по железной дороге и морем они растут. Поводов для оптимизма достаточно», — сообщил Зеленский в обращении на телеканале «Рада» по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что запасы газа на Украине достигли исторического минимума. По его словам, месяц назад, 24 декабря, объем газа в хранилищах страны составлял менее 14 миллиардов кубометров. Также Миллер отметил, что у России проблем с запасами газа не будет 100 лет, пишет «Национальная служба новостей».